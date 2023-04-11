Генменеджер «Авангарда» рассказал о будущем Толчинского и Ткачева

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин высказался о будущем нападающих команды Сергея Толчинского и Владимира Ткачева.

«Все клиенты Шуми Бабаева — лидеры команды. У Толчинского и Ткачева статус неограниченного свободных агентов — они сами вправе определять свою судьбу. Общался и Сергеем, и с Володей, и с Шуми. У нас есть диалог, но пока мы не пришли к какому-то консенсусу.

Потолок есть потолок. Вы должны прекрасно понимать, что они стоят больших денег. Можно подписать этих ребят, но что останется на остальную команду? Надеюсь, что мы сохраним их. Но что-то говорить преждевременно», — сказал Хабибулин на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 Толчинский провел 82 матча за омичей и набрал 63 (21+42) очка. В активе Ткачева 73 (26+47) очка в 78 играх.