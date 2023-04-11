Бирюков — об игре «Магнитки» с «Рейнджерс»: «Исторический матч! Воспоминания на всю жизнь»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о Кубке Виктории-2008, в котором в швейцарском Берне магнитогорский «Металлург» сыграл с клубом НХЛ «Рейнджерс».

Российская команда уступила со счетом 3:4.

— Но против команды НХЛ вы все-таки сыграли, когда «Металлург» встречался с «Рейнджерс» на Кубке Виктории-2008. Что помните об этом матче?

— Только крутые воспоминания. Исторический матч! Хотелось попробовать свои силы против команды НХЛ. Посмотреть на их игроков. Мы могли выиграть и дали хороший бой. Воспоминания на всю жизнь.

— Помните, против какой тройки «Рейнджерс» выходили?

— Нет. Раньше вообще не использовали наложение смен и звеньев на конкретные тройки. Точно помню, за «Рейнджерс» играли Доус, Друри, Гомес, Дима Калинин, Коля Жердев, а Майк Пелино работал помощником главного тренера. Когда мы пересеклись в «Металлурге», он нам рассказывал о том матче.

— Что рассказывал? Ваши ошибки в обороне?

— Нет-нет, зачем же? (Улыбается) Говорил, что руководил «Рейнджерс» против нас.

— Игра против «Рейнджерс» — это запредельный уровень?

— В том-то и дело, что нет. Все почувствовали, что можем легко играть с такими командами. Такие же игроки. Думал, выйдем, и «Рейнджерс» разорвут нас в клочья, но мы играли здорово. Вели почти весь матч, но пропустили в самом конце.

— Я пересматривал матч перед интервью. Больше всего запомнился первый гол Платонова. Как же классно Денис бросил.

— Да, здорово он дал. Притормозил, бросил и попал в ближний угол Лундквисту.

— Думаю, Лундквист тогда не знал, кто такой Платонов.

— Возможно, «Рейнджерс» недооценили нас. Думаю, так и было. Но гол, конечно, получился крутой.

— Перед игрой руки не тряслись?

— Не сказал бы. Мандраж был. Но это нормально, когда такой ажиотаж. Если нет мандража, то игроку просто по барабану, как пойдет матч. Но руки не тряслись и ноги не подкашивались.

— Поражение от «Рейнджерс» стало ударом?

— Было обидно. Мы могли выиграть такой уникальный матч. Сделали все для этого, но череда событий не позволила победить. Это, конечно, досадно. Но времени грустить не было. Продолжался сезон, плюс мы играли в Лиге чемпионов.

— Игры с европейскими или энхаэловскими командами — полезный опыт?

— Безусловно. Мы сравниваем свои силы с лучшими командами других стран. Это полезно для роста игроков и развития карьеры. Но сейчас такая ситуация.