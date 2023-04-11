Бирюков — о тренере Дэйве Кинге: «Мы смотрели на него с открытым ртом»
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о сезоне-2005/06, когда главным тренером магнитогорского «Металлурга», за который тогда выступал Бирюков, был канадский специалист Дэйв Кинг.
— Канадец Дэйв Кинг для молодого игрока стал открытием?
— Конечно. Мы смотрели на Кинга с открытым ртом, когда только вошли в первую команду с Колей Кулеминым, Ринатом Ибрагимовым и Женей Малкиным. Мне нравилось, что Дэйв относится одинаково и к молодым, и к опытным хоккеистам. Как ты выкладываешься на тренировках и играх, такое и отношение к тебе. Кинг дал нам дорогу в жизнь.
— В чем это выражалось?
— Мы понимали, что все зависит только от нас. Как ты работаешь и тренируешься, так и будешь играть. Мы не думали, что нужно сделать что-то особенное, чтобы попасть в состав. А просто выходили и делали то, что нужно, на максимум. Мы находились в равных условиях. Помню, как с Колей Кулеминым лупасились на тренировках. Казалось бы, друзья с детства. Но мы понимали, что это нужно. Кингу нравилось, что ребята делали все возможное, чтобы попасть в состав.
— Книгу Кинга не читали?
— Честно, нет. Хочется прочитать. Видел только фрагменты, но полностью не читал.
— Какие-то поступки Кинга казались выходящими за привычные рамки?
— Дэйв досконально объяснял нам, как надо играть. Постоянно показывал видео, говорил, как ставить клюшки и коньки. Такое мы увидели впервые. Поразило, как Дэйв бегал каждое утро кроссы. Каждый день! Неважно, снег, дождь или лед. Это его принцип: каждый день начинать с пробежки. Слышал, что он до сих пор бегает. И его жена, когда приезжала в Магнитогорск, тоже бегала с ним.
— Ничего себе.
— Вот-вот. Мы тогда играли во Дворце Ромазана. А бегал Дэйв на территории новой арены, где еще ничего не построили. На пробежках он подкармливал бездомных собак. Помню, кому-то из травмированных игроков команды сказали побегать кроссы. Вроде это был Женька Гладских. И во время пробежки его чуть стая собак не съела (улыбается). Дэйв вот так прикормил их.
— Кинг — фанат хоккея?
— Однозначно. Это понятно по поведению и дисциплине вне льда. Он такой человек по жизни.
Кинг возглавлял «Металлург» с мая 2005 по сентябрь 2006 года, под его руководством команда становилась бронзовым призером чемпионата России.
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|СКА
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|105
|2
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|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
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|Динамо М
|68
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|34
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|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
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|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
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|21
|47
|49
|11
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|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
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