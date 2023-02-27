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Сегодня, 14:19

Генменеджер «Амура» Покотило покинет свой пост

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило покинет свой пост.

Ранее стало известно о том, что хабаровский клуб расстанется с главным тренером Вадимом Епанчинцевым.

По итогам ФОНБЕТ Регулярного чемпионата КХЛ «Амур» не смог выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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