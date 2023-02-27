Генменеджер «Амура» Покотило покинет свой пост

Как стало известно «СЭ», генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило покинет свой пост.

Ранее стало известно о том, что хабаровский клуб расстанется с главным тренером Вадимом Епанчинцевым.

По итогам ФОНБЕТ Регулярного чемпионата КХЛ «Амур» не смог выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.