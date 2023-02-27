Каменский: «Сейчас КХЛ перестраивается. Он точно не теряет в популярности»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о популярности хоккея в России.

«На показатели посещаемости повлияли внешние факторы. Мобилизация и сокращение количества клубов повлияли на такие результаты средней посещаемости игр КХЛ. Не стоит серьезно рассматривать такие цифры. Сейчас КХЛ перестраивается. Хоккей точно не теряет в популярности. Наоборот, интерес растет. Вы посмотрите, какой сейчас был расклад в таблице перед плей-офф. Борьба до последних матчей в регулярке, поэтому с точки зрения спорта хоккей стал интереснее», — приводит Sport24 слова Каменского.

Ранее стало известно о том, что средняя посещаемость регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ-2022/23 стала худшей за 14 лет без учета ковидных сезонов.