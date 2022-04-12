Генеральный менеджер «Авангарда» Волков продолжит работу в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о возможных кандидатах на пост главного тренера, который освободился после ухода Боба Хартли.

— Что известно по вашему будущему в клубе?

— У меня действующий контракт до конца следующего сезона.

— Когда решится вопрос с тренером?

— Скоро состоится совет директоров клуба, который оценит работу всей вертикали, в том числе и мою. И после этого будет дана задача, чтобы спортивный блок озвучил кандидатов на пост главного тренера.

— Дмитрий Рябыкин есть в этом списке?

— Да, есть.

— Можете назвать хотя бы примерный список?

— Не могу. Мы еще не знаем бюджет на следующий год. Как только разберемся в штатном расписании, начнем работу по персоналиям.

Омский клуб дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина-2022, где уступил «Металлургу» (3-4 в серии).