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«Смог сохранить глаз». Федоров — о попадании шайбы в лицо тренера ЦСКА в матче против СКА

Федоров заявил, что тренер ЦСКА Якубов смог сохранить глаз после попадания шайбы в лицо
Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Равиль Якубов (в центре) и Сергей Федоров (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над СКА (3:1) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина прокомментировал результат встречи и высказался о попадании шайбы в лицо тренера Равиля Якубова.

— У вас будет первый седьмой матч как у главного тренера, но как у игрока их было много. Какой из них самый памятный?

— Я думаю, мы опустим все мои памятные встречи, как игрока. Вы правильно заметили, что у меня будет первый в тренерской карьере подобный матч. Я с удвоенной силой планирую готовиться. Постараюсь все нюансы, которые смогу определить, довести до команды. Здесь мои помощники сыграют определяющую роль. Я очень благодарен им за их поддержку в таких ситуациях.

— Попала шайба в одного из помощников, кажется, во втором периоде. Как это выглядело с лавки?

— Я попросил сразу доктора обратить внимание, Равиль Якубов, там приличный бросок был, смог сохранить глаз, смог отвернуться, но шайба прилично черканула. Было определенное рассечение. Рад за него, что он проявил мужество, самоотверженность, вернулся на лавку и помог довести игру до хорошего результата.

— Сегодня без большинства играли. В том матче только одно. Есть ли понимание, что в следующей игре придется играть очень строго? И готовы ли ребята к такому?

— Я думаю, они готовы, есть определенный опыт уже, эмоции определенные выплеснули. Надо сохранить ту энергию, которая нам сегодня помогла. Как говорится «разведка боем». Думаю, сыграем строго, в этом нет никаких проблем. Сложно что-то добавить, мы сделали определенный шаг, показали, что мы команда. Нам удались определенные вещи, которые принесли результат сегодня, от них оттолкнемся в следующей игре. Я думаю, мы будем хорошей слаженной дружиной, опасной командой, потому что у нас опытная команда. У нас есть молодые опытные ребята.

— Вы обмолвились во вступительном слове о потусторонних силах. На это были какие-то причины?

— У каждого человека есть определенные эмоции, у тренерского штаба тоже. Я себя поймал на мысли, что судьи к нам подъезжали и говорили, что провели определенную пресс-конференцию у другой лавки. Это случалось очень часто, и мне пришло на ум такое выражение.

— Насколько происходящее на льду можно охарактеризовать девизом «Один за всех, и все за одного»?

— Мы и в сезоне тоже ребят настраивали, у нас немножко другой настрой «один как все, и все, как один», но по сути, это то же самое, что вы сказали. Хоккей — командная игра, соперника за это тоже надо уважать. У них тоже единый коллектив, две хороших, сильных команды играет в финале западной конференции, по-другому быть не может. Я думаю, это относится не только к нашей команде, но и к команде соперника, — сказал Федоров.

Счет в серии 3-3. Следующая игра между ЦСКА и СКА пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Форварды ЦСКА Михаил Григоренко (справа) и&nbsp;Владислав Каменев. ЦСКА отказался сдаваться. Великое противостояние решит седьмой матч
Сергей Федоров
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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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«Рад, что ребята были на районе, но в подъезд не зашли». Федоров — о победе ЦСКА над СКА
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 3
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 0
3 - 3
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
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12.04
14.04
12.04 19:00
ЦСКА – СКА
 3 : 1
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