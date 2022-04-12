Кто станет тренером «Авангарда»? Что станет с клубом, если доллар будет стоить 300 рублей? Отвечает генменеджер омичей
— Что известно по вашему будущему в клубе?
— У меня действующий контракт до конца следующего сезона.
— Когда решится вопрос с тренером?
— Скоро состоится совет директоров клуба, который оценит работу всей вертикали, в том числе и мою. И после этого будет дана задача, чтобы спортивный блок озвучил кандидатов на пост главного тренера.
— Дмитрий Рябыкин есть в этом списке?
— Да, есть.
— Можете назвать хотя бы примерный список?
— Не могу. Мы еще не знаем бюджет на следующий год. Как только разберемся в штатном расписании, начнем работу по персоналиям.
— Главный тренер МХЛ Черночуб и ВХЛ — Курашов остаются в системе?
— Черночуб проделал хорошую работу, показал результат, сумел перестроиться после детского хоккея. По Константину Борисовичу Курашову вопрос открыт. Мы обсудим результат выступления команды ВХЛ с акционерами.
— Есть ли какие-то новости по будущему в команде Толчинского и других и игроков, у которых заканчиваются контракты?
— Мы проговорили с ребятами, что на них рассчитываем. Как только будет ясен бюджет, увидим цифры на бумаге, начнем понимать, кто на какие зарплаты сможет претендовать.
— У вас нет примерного понимания, на какой зарплатный бюджет сможете рассчитывать? 900 миллионов или меньше?
— Мы живем в очень нестабильном мире, я уж не говорю про его финансовую сторону. Поэтому мы будем оперировать теми цифрами, которые дадут наши акционеры.
— На совете директоров может прерваться ваш контракт?
— Все возможно, не стал бы загадывать. Но никаких предпосылок к этому нет.
— В «Спартаке» защитник Тим Хеед пообещал, что приедет в следующем сезоне. Есть ли у вас иностранцы, кто тоже может гарантировать это?
— Мы хорошо расстались с Шимоном Грубецом и Виктором Сведбергом, который из-за казахстанского гражданства не считается легионером в КХЛ, но, по сути, конечно же, легионер. Они пообещали, что приедут в следующем году и отработают свой контракт. Но все будем решать по факту в зависимости от ситуации в мире.
— Грубец говорит, чтобы ему платили зарплату в долларах. Вы обсуждали этот вопрос?
— Я не читал, что он говорил. Понятно, что все легионеры хотят получать зарплату в валюте, а не в рублях. Но у нас есть законодательство, которые не позволяет нам этого делать. Сейчас лига пошла на уступки — оплата по курсу рубля на день выплаты зарплаты.
— Эта мера носит рекомендательный характер и не является обязательной?
— Да, мы действуем в рамках регламента и потолка зарплат.
— А если доллар будет стоить 300 рублей? Тогда вы неминуемо пробьете потолок.
— Мы живем в реальном времени, посмотрим, что будет на следующий год. Загадывать что-то бессмысленно.
— Почему такие богатые и знаменитые клубы, как вы и «Ак Барс», пока совершенно не работают на рынке? Казанцы только сегодня решили вопрос по увольнению тренера.
— Мы ведем переговоры с кандидатами, которых хотим видеть на следующий год. Это просто не афишируется. С открытием рынка свободных агентов 1 мая все объявим официально.
— Есть понимание, кто точно уйдет?
— Пока непонятно, кто будет тренером, потому мы пока не можем говорить о контурах команды.
— Как вам результат выступления «Омских Ястребов» в МХЛ?
— У этих ребят большое будущее. Мы за ними следили и видели явный прогресс. В следующем году посмотрим, кто будет стучаться в двери первой команды.
— Вас есть перспективные Трикозов, Леука. Как часто их будут подпускать к основе?
— Нам нужно немножко переварить результат выступления «Омских Ястребов», посмотреть, кто в какой форме подойдет к следующему сезону. Мы рассчитываем не только на этих ребят, которых вы назвали, но и на других игроков. Так как геополитическая ситуация не самая приятная, мы будем опираться на свои кадры.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -