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Сегодня, 14:30

Кто станет тренером «Авангарда»? Что станет с клубом, если доллар будет стоить 300 рублей? Отвечает генменеджер омичей

Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал о кандидатах на пост главного тренера команды
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
Сергей Толчинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Шимон Грубец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью с Алексеем Волковым об итогах сезона.

— Что известно по вашему будущему в клубе?

— У меня действующий контракт до конца следующего сезона.

— Когда решится вопрос с тренером?

— Скоро состоится совет директоров клуба, который оценит работу всей вертикали, в том числе и мою. И после этого будет дана задача, чтобы спортивный блок озвучил кандидатов на пост главного тренера.

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— Дмитрий Рябыкин есть в этом списке?

— Да, есть.

— Можете назвать хотя бы примерный список?

— Не могу. Мы еще не знаем бюджет на следующий год. Как только разберемся в штатном расписании, начнем работу по персоналиям.

— Главный тренер МХЛ Черночуб и ВХЛ — Курашов остаются в системе?

— Черночуб проделал хорошую работу, показал результат, сумел перестроиться после детского хоккея. По Константину Борисовичу Курашову вопрос открыт. Мы обсудим результат выступления команды ВХЛ с акционерами.

— Есть ли какие-то новости по будущему в команде Толчинского и других и игроков, у которых заканчиваются контракты?

— Мы проговорили с ребятами, что на них рассчитываем. Как только будет ясен бюджет, увидим цифры на бумаге, начнем понимать, кто на какие зарплаты сможет претендовать.

Сергей Толчинский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Толчинский.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— У вас нет примерного понимания, на какой зарплатный бюджет сможете рассчитывать? 900 миллионов или меньше?

— Мы живем в очень нестабильном мире, я уж не говорю про его финансовую сторону. Поэтому мы будем оперировать теми цифрами, которые дадут наши акционеры.

— На совете директоров может прерваться ваш контракт?

— Все возможно, не стал бы загадывать. Но никаких предпосылок к этому нет.

Боб Хартли. «Русский ГУЛАГ» канадского тренера «Авангарда» приказал долго жить. Что будет с командой после ухода Боба Хартли?

— В «Спартаке» защитник Тим Хеед пообещал, что приедет в следующем сезоне. Есть ли у вас иностранцы, кто тоже может гарантировать это?

— Мы хорошо расстались с Шимоном Грубецом и Виктором Сведбергом, который из-за казахстанского гражданства не считается легионером в КХЛ, но, по сути, конечно же, легионер. Они пообещали, что приедут в следующем году и отработают свой контракт. Но все будем решать по факту в зависимости от ситуации в мире.

— Грубец говорит, чтобы ему платили зарплату в долларах. Вы обсуждали этот вопрос?

— Я не читал, что он говорил. Понятно, что все легионеры хотят получать зарплату в валюте, а не в рублях. Но у нас есть законодательство, которые не позволяет нам этого делать. Сейчас лига пошла на уступки — оплата по курсу рубля на день выплаты зарплаты.

— Эта мера носит рекомендательный характер и не является обязательной?

— Да, мы действуем в рамках регламента и потолка зарплат.

Шимон Грубец. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Шимон Грубец.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А если доллар будет стоить 300 рублей? Тогда вы неминуемо пробьете потолок.

— Мы живем в реальном времени, посмотрим, что будет на следующий год. Загадывать что-то бессмысленно.

— Почему такие богатые и знаменитые клубы, как вы и «Ак Барс», пока совершенно не работают на рынке? Казанцы только сегодня решили вопрос по увольнению тренера.

— Мы ведем переговоры с кандидатами, которых хотим видеть на следующий год. Это просто не афишируется. С открытием рынка свободных агентов 1 мая все объявим официально.

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— Есть понимание, кто точно уйдет?

— Пока непонятно, кто будет тренером, потому мы пока не можем говорить о контурах команды.

— Как вам результат выступления «Омских Ястребов» в МХЛ?

— У этих ребят большое будущее. Мы за ними следили и видели явный прогресс. В следующем году посмотрим, кто будет стучаться в двери первой команды.

— Вас есть перспективные Трикозов, Леука. Как часто их будут подпускать к основе?

— Нам нужно немножко переварить результат выступления «Омских Ястребов», посмотреть, кто в какой форме подойдет к следующему сезону. Мы рассчитываем не только на этих ребят, которых вы назвали, но и на других игроков. Так как геополитическая ситуация не самая приятная, мы будем опираться на свои кадры.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Алексей Волков (хоккей)
4
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
3 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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