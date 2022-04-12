Кто станет тренером «Авангарда»? Что станет с клубом, если доллар будет стоить 300 рублей? Отвечает генменеджер омичей

Интервью с Алексеем Волковым об итогах сезона.

— Что известно по вашему будущему в клубе?

— У меня действующий контракт до конца следующего сезона.

— Когда решится вопрос с тренером?

— Скоро состоится совет директоров клуба, который оценит работу всей вертикали, в том числе и мою. И после этого будет дана задача, чтобы спортивный блок озвучил кандидатов на пост главного тренера.

— Дмитрий Рябыкин есть в этом списке?

— Да, есть.

— Можете назвать хотя бы примерный список?

— Не могу. Мы еще не знаем бюджет на следующий год. Как только разберемся в штатном расписании, начнем работу по персоналиям.

— Главный тренер МХЛ Черночуб и ВХЛ — Курашов остаются в системе?

— Черночуб проделал хорошую работу, показал результат, сумел перестроиться после детского хоккея. По Константину Борисовичу Курашову вопрос открыт. Мы обсудим результат выступления команды ВХЛ с акционерами.

— Есть ли какие-то новости по будущему в команде Толчинского и других и игроков, у которых заканчиваются контракты?

— Мы проговорили с ребятами, что на них рассчитываем. Как только будет ясен бюджет, увидим цифры на бумаге, начнем понимать, кто на какие зарплаты сможет претендовать.

Сергей Толчинский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— У вас нет примерного понимания, на какой зарплатный бюджет сможете рассчитывать? 900 миллионов или меньше?

— Мы живем в очень нестабильном мире, я уж не говорю про его финансовую сторону. Поэтому мы будем оперировать теми цифрами, которые дадут наши акционеры.

— На совете директоров может прерваться ваш контракт?

— Все возможно, не стал бы загадывать. Но никаких предпосылок к этому нет.

— В «Спартаке» защитник Тим Хеед пообещал, что приедет в следующем сезоне. Есть ли у вас иностранцы, кто тоже может гарантировать это?

— Мы хорошо расстались с Шимоном Грубецом и Виктором Сведбергом, который из-за казахстанского гражданства не считается легионером в КХЛ, но, по сути, конечно же, легионер. Они пообещали, что приедут в следующем году и отработают свой контракт. Но все будем решать по факту в зависимости от ситуации в мире.

— Грубец говорит, чтобы ему платили зарплату в долларах. Вы обсуждали этот вопрос?

— Я не читал, что он говорил. Понятно, что все легионеры хотят получать зарплату в валюте, а не в рублях. Но у нас есть законодательство, которые не позволяет нам этого делать. Сейчас лига пошла на уступки — оплата по курсу рубля на день выплаты зарплаты.

— Эта мера носит рекомендательный характер и не является обязательной?

— Да, мы действуем в рамках регламента и потолка зарплат.

Шимон Грубец. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А если доллар будет стоить 300 рублей? Тогда вы неминуемо пробьете потолок.

— Мы живем в реальном времени, посмотрим, что будет на следующий год. Загадывать что-то бессмысленно.

— Почему такие богатые и знаменитые клубы, как вы и «Ак Барс», пока совершенно не работают на рынке? Казанцы только сегодня решили вопрос по увольнению тренера.

— Мы ведем переговоры с кандидатами, которых хотим видеть на следующий год. Это просто не афишируется. С открытием рынка свободных агентов 1 мая все объявим официально.

— Есть понимание, кто точно уйдет?

— Пока непонятно, кто будет тренером, потому мы пока не можем говорить о контурах команды.

— Как вам результат выступления «Омских Ястребов» в МХЛ?

— У этих ребят большое будущее. Мы за ними следили и видели явный прогресс. В следующем году посмотрим, кто будет стучаться в двери первой команды.

— Вас есть перспективные Трикозов, Леука. Как часто их будут подпускать к основе?

— Нам нужно немножко переварить результат выступления «Омских Ястребов», посмотреть, кто в какой форме подойдет к следующему сезону. Мы рассчитываем не только на этих ребят, которых вы назвали, но и на других игроков. Так как геополитическая ситуация не самая приятная, мы будем опираться на свои кадры.