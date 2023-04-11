Генменеджер «Авангарда»: «В целом сезон провели на достаточно хорошем уровне»

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин подвел итоги сезона-2022/23.

«Если вкратце, то в целом сезон провели на достаточно хорошем уровне. К сожалению, имеем, что имеем. Учитывая ситуацию в начале сезона и смену тренера, мы достойно вышли из этого положения», — сказал Хабибулин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Аванград» занял третье место в Восточной конференции. Команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграла «Ак Барсу» (1-4).