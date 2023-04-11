Главный тренер «Авангарда» Кравец: «У меня контракт до 30 апреля»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта с командой.

«Не знаю, когда ждать новостей о продлении. У меня контракт до 30 апреля. На этом все», — сказал Кравец на пресс-конференции.

«Авангард» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).

Ранее «СЭ» сообщал, что 59-летний специалист не будет тренировать омичей в новом сезоне. Его может сменить канадский тренер Ги Буше.