Евгений Бирюков высказался о своем рекорде по количеству матчей в КХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что думает о количестве сыгранных им матчей в чемпионатах России, перевалившем за отметку в 1100 игр.
— В сезоне-2022/23 вы отметили юбилей — провели 1100 матчей в чемпионатах России. Такая цифра, что и не верится.
— Честно, не знал, что именно 1100 в чемпионатах России. Знал, что больше тысячи матчей, но чтобы 1100! Первый раз слышу от вас.
— Получается, вы не следите за статистикой?
— Сейчас слежу за статистикой КХЛ. Конечно, хочется первым покорить рубеж в 1000 матчей в КХЛ.
— Это ваша цель?
— Думаю, да. Было бы здорово сыграть 1000 матчей. Приятно, конечно, отметиться таким рекордом, но это не основная цель. С каждым годом осознаешь и ценишь время игровой карьеры. Понимаешь, что это любимое дело, которым ты наслаждаешься и зарабатываешь деньги. Это приходит с возрастом. Все равно понимаешь, что карьера заканчивается. Кайфуешь от хоккея еще больше.
— Наверное, 1100 матчей — это в первую очередь правильное отношение хоккеиста к работе и организму. Чтобы провести столько игр, надо избежать больших травм и стабильно получать предложения от клубов.
— Согласен. От травм никто не застрахован. Думаю, доля везения присутствует. Другая часть — гены и структура тела. Нужно бережно относиться к организму, держать уровень, к которому ты пришел, и всегда ставить новые цели. Без них игрок перестает развиваться.
— В каком возрасте почувствовали, что организм тяжелее принимает нагрузки?
— После 30 лет. Я не первый человек, который прошел через это. Как исполнилось 30, сразу начинаешь осознавать возраст. Утром встаешь: то болит, другое болит.
— Это наступило по щелчку?
— Не сказал бы. После 30 начинаешь четче замечать это. Разговаривал с ребятами — у всех примерно такая же история.
— Первое время в это не верится и хочется успокоить себя, что все пройдет?
— Просто начинаешь больше следить за восстановлением. Наступает время экспериментов. Ты вроде знаешь свое тело, но делаешь все, чтобы оно восстанавливалось лучше, оставалось выносливым и быстрым.
— Сергей Зубов как-то говорил, что был готов играть и после 40 лет, ведь защитник может играть по позиции. Согласны?
— Отчасти да. Но сейчас хоккей изменился. Возросли скорости. Чисто по позиции тяжело играть. Нужно двигаться, быть быстрее и мобильнее. Думаю, сейчас это не совсем применимо.
— Вы сможете играть до 40 лет?
— Так далеко никогда не заглядываю. Есть сезон — надо отыграть его хорошо. Ты же не Ванга. Жизнь идет. Какой смысл загадывать так далеко? Как будет, так будет. Спокойно отношусь к этому.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -