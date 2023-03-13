Гендиректор «Торпедо» Харламов: «Не имеет значения, с кем дальше играть в плей-офф»

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал выход нижегородцев во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

«Ребята весь сезон в таком режиме, так что физическая подготовка на очень приличном уровне — надо отдать должное тренерам, которые отвечают за физическое состояние игроков — Филиппу Арзамасову и Андрею Емельянову. Молодцы, держат команду в течение сезона в хорошем состоянии. А так, все победы ребят — их желание, их старание. Это их путь. Надеюсь, он будет как можно длиннее. И, конечно, огромная заслуга тренерского штаба.

Плей-офф — это уже иное соревнование. Тут просто готовишься к определенной команде. Особого значения не имеет, с кем играть. Надо правильно подготовиться. А там победит сильнейший", — цитирует Харламова Metaratings.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» (4-2 в серии). Команда Игоря Ларионова вышла во второй раунд впервые с 2016 года.