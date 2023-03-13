Гендиректор «Торпедо» Харламов: «Не имеет значения, с кем дальше играть в плей-офф»
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал выход нижегородцев во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
«Ребята весь сезон в таком режиме, так что физическая подготовка на очень приличном уровне — надо отдать должное тренерам, которые отвечают за физическое состояние игроков — Филиппу Арзамасову и Андрею Емельянову. Молодцы, держат команду в течение сезона в хорошем состоянии. А так, все победы ребят — их желание, их старание. Это их путь. Надеюсь, он будет как можно длиннее. И, конечно, огромная заслуга тренерского штаба.
Плей-офф — это уже иное соревнование. Тут просто готовишься к определенной команде. Особого значения не имеет, с кем играть. Надо правильно подготовиться. А там победит сильнейший", — цитирует Харламова Metaratings.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» (4-2 в серии). Команда Игоря Ларионова вышла во второй раунд впервые с 2016 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -