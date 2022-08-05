Гендиректор «Салавата»: «Мы рассматривали Шумакова. Но сейчас его в команде не будет»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал возможность подписания нападающего Сергея Шумакова.

— Шумакова точно не будет в «Салавате Юлаеве»?

— Мы рассматривали Сергея. Но тренерский штаб решил, что, наверное, не сейчас.