Гендиректор «Трактора» рассказал, почему клуб подписал контракт с Владимиром Ткачевым

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

«Владимир Ткачев — один из лучших в лиге центральных нападающих. Очень креативный хоккеист, способный одинаково полезно действовать на обеих сторонах площадки и продуктивно в большинстве. Мы позиционируем Ткачева как центрфорварда первого звена, умеющего создать момент и реализовать его. Стоит отметить и его лидерские качества. В прошлом сезоне он был капитаном ярославского «Локомотива», имеет большой и, что немаловажно, успешный кубковый опыт. В 2018-м году Владимир выигрывал Кубок Гагарина — это также стало ключевой деталью при подписании контракта», — цитирует Савина официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Локомотив» и набрал 28 (10+18) очков в 53 встречах регулярного чемпионата. Также на его счету 8 (4+4) баллов в 11 играх плей-офф.