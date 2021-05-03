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Кормье подписал контракт с «Автомобилистом» на два года

12:07
Патрис Кормье. Фото ХК «Ак Барс»
Патрис Кормье. Фото ХК «Ак Барс»
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«Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Патрисом Кормье. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Последние два сезона 30-летний форвард провел в «Ак Барсе».

В сезоне-2020/21 Кормье провел в регулярном чемпионате 46 матчей и набрал 20 (6+14) очков. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 15 матчах.

В этом сезоне клуб из Екатеринбурга вышел в плей-офф, но проиграл «Авангарду» уже в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

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