Семенов продлит контракт с «Авангардом»
12:36
Как стало известно «СЭ», форвард «Авангарда» Кирилл Семенов договорился о продлении контракта с клубом. По нашим данным, у игрока было два предложения из НХЛ.
В этом сезоне 26-летний нападающий набрал 26 (10+16) очков в матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (4+5) баллов в 23 играх Кубка Гагарина. Семенов является воспитанником «Авангарда».
(Михаил Зислис)
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