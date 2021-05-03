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Семенов продлит контракт с «Авангардом»

12:36
Кирилл Семенов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Семенов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», форвард «Авангарда» Кирилл Семенов договорился о продлении контракта с клубом. По нашим данным, у игрока было два предложения из НХЛ.

В этом сезоне 26-летний нападающий набрал 26 (10+16) очков в матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (4+5) баллов в 23 играх Кубка Гагарина. Семенов является воспитанником «Авангарда».

(Михаил Зислис)

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