Гендиректор «Сибири»: «Пока никого не ждем в топ-6. У нас есть свои снайперы»
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в комментарии для «СЭ» рассказал, стоит ли в ближайшее время ждать новичков в новосибирской команде.
— Немировски говорил, что селекция «Сибири» завершена на 95%. На какие позиции вы ждете игроков?
— Вы хотите знать, кто втиснется в оставшиеся 5%? Не знаю, посмотрим. Пока никого не ждем.
— Болельщики чуть ли не хором говорят, что нужен снайпер в первые два звена.
— У нас есть свои снайперы для первого-второго звена.
— «Сибирские Снайперы»?
— Сибирские в том числе, — сказал Фастовский «СЭ».
В прошедшем сезоне «Сибирь» дошла до 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором уступила «Авангарду» (1-4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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2.09
3.09
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5.09
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|1.09
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