В «Ак Барсе» готовы рассмотреть варианты усиления состава

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о возможных подписаниях казанского клуба.

— Можно ли сказать, что трансферная кампания «Ак Барса» завершена?

— Время еще есть. Если будут появляться возможности, будем смотреть перспективы. Возможно, будет еще одно приобретение, но не в ближайшие две недели. В сезон пойдем этим составом. Не секрет, что мы не попадали в потолок. Можно найти варианты с переподписаниями, обменами.

— Есть ли место под потолком для подписания защитника?

— На данный момент — нет.