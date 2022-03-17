Гатиятулин назвал причины поражения «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о поражении от «Салавата Юлаева» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ (0:1).

«Готовились к сопернику, понимали, в какой хоккей они будут играть, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора». — То, к чему готовились, то и увидели. Хорошая самоотдача, ребята выкладывались. Создавали моменты, но не так, как хотелось бы сыграли перед воротами. Пропустили контратаку. Хотели переломить, но не удалось забить.

Пытаемся до игроков донести, что нужно сконцентрироваться на играх. Уделяем большое внимание подготовке, разбираем соперника. План, который был, моментами сработал, но, к сожалению, не сумели реализовать свои моменты. Соперник играл по счету, непросто было взломать их оборону. Мы делали все, чтобы забить, создавали моменты, но их не удалось реализовать».

Следующий матч состоится в Челябинске 19 марта. Счет в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева».