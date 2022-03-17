Лямся оценил игру «Салавата Юлаева» после победы над «Трактором» в плей-офф КХЛ

Главный тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался после победы над «Трактором» во втором раунде плей-офф КХЛ (1:0).

«Настоящая битва, очень хороший матч. Нам противостоял сильный соперник. Мы прекрасно понимаем его силу, мы его изучали. Отмечу наших ребят, которые полностью отдавались игре и следовали плану. Мы прекрасно понимали, как соперник будет действовать. Это боевая, командная победа.

Сейчас идет плей-офф, хоккей немного отличается. Мы понимали, как челябинцы будут играть, под каким давлением они находятся. Считаю, что сыграли здорово, было немало хороших спасений от Шарыченкова. Это ключевой момент.

Это был лишь первый матч. Но порой и андердоги выигрывают серии. У нас есть план, и мы будем от него отталкиваться», — приводит слова тренера пресс-служба команды.

Следующий матч состоится в Челябинске 19 марта.