«Амур» сыграет с «Металлургом» в первом раунде плей-офф КХЛ 5 марта

«Амур» сыграет с «Металлургом» в рамках третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ 5 марта, во вторник. Игра пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Амур» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и КХЛ ТВ, а также официальный сайт КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют платные онлайн-платформы «Кинопоиск» и Окко.

Жители Хабаровска смогут посмотреть матч на телеканале «Губерния». Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

Счет в серии — 1:1. Первая игра завершилась со счетом — 2:1 в пользу магнитогорской команды. Во втором матче победу одержали хабаровчане — 3:2.

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