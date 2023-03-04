Форвард «Северстали» Гуслистов поделился эмоциями от победной шайбы в матче с ЦСКА

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Форвард стал автором победной шайбы в овертайме.

— Хорошо начали атаку, как на тренировках, получилось оббежать защитника, а там уже нужно было только бросить, — сказал Гуслистов. — Гол такой, конечно, но вся команда работала четыре периода, много всего отдали. Вратарь у нас молодчик, много вытащил, считаю, что мы сегодня полностью заслужили победу.

— Взяли таймаут в овертайме. Что хотел тренер?

— Дать немного передохнуть, четвертый период, получается, как и второй период — дальняя лавка. Соперник очень хорошо делает наложения. Где-то не получалось у нас выводить шайбу, вовремя меняться, много сил отдавали. Взяли эти 30 секунд, чтобы передохнуть немного, сбить этот темп.

— Прошлый матч проиграли из-за провальных вбрасываний. Что изменилось сегодня?

— Был акцент на вбрасывания, где-то в своей зоне даже не выиграть, а просто не проиграть. Много исправили в этом плане, разобрали выход из зоны. В прошлой игре ЦСКА хорошо на нас давил, в этой игре мы чуть-чуть подправили ситуацию, получалось уже лучше. Где-то реализовали свои моменты.

Счет в серии ЦСКА — «Северсталь» — 1-1. Третий матч состоится 6 марта в Череповце.