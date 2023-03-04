Форвард «Северстали» Гуслистов поделился эмоциями от победной шайбы в матче с ЦСКА
Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.
Форвард стал автором победной шайбы в овертайме.
— Хорошо начали атаку, как на тренировках, получилось оббежать защитника, а там уже нужно было только бросить, — сказал Гуслистов. — Гол такой, конечно, но вся команда работала четыре периода, много всего отдали. Вратарь у нас молодчик, много вытащил, считаю, что мы сегодня полностью заслужили победу.
— Взяли таймаут в овертайме. Что хотел тренер?
— Дать немного передохнуть, четвертый период, получается, как и второй период — дальняя лавка. Соперник очень хорошо делает наложения. Где-то не получалось у нас выводить шайбу, вовремя меняться, много сил отдавали. Взяли эти 30 секунд, чтобы передохнуть немного, сбить этот темп.
— Прошлый матч проиграли из-за провальных вбрасываний. Что изменилось сегодня?
— Был акцент на вбрасывания, где-то в своей зоне даже не выиграть, а просто не проиграть. Много исправили в этом плане, разобрали выход из зоны. В прошлой игре ЦСКА хорошо на нас давил, в этой игре мы чуть-чуть подправили ситуацию, получалось уже лучше. Где-то реализовали свои моменты.
Счет в серии ЦСКА — «Северсталь» — 1-1. Третий матч состоится 6 марта в Череповце.
|Западная конференция
|И
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|1
|СКА
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|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|4 : 1
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|2 : 3 ОТ
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|2 : 3 ОТ
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|5 : 2