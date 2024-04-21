Нападающий «Металлурга» Юров: «В Ярославле будем играть от своего хоккея — активно, нагло»

Форвард «Металлурга» Данила Юров поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Будем играть от своего хоккея — активно, нагло, с шайбой. Больше бросать, закрывать вратаря. Будет ли соперник играть активнее при своих трибунах? У нас будет мотивация остудить трибуны соперника. Наших болельщиков тоже приедет достаточное количество, они погонят нас вперед», — приводит «РБ Спорт» слова Юрова.

Счет в серии на данный момент 2-0 в пользу «Металлурга». Следующая встреча между командами состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.