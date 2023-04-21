Форвард «Магнитки» Юров: «Смешно было читать, что мы слили прошлый финал ЦСКА»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» высказался о критике в социальных сетях.
— Самое обидное, что вы читали о себе в социальных сетях.
— Я не запоминал. Надо копаться, вспоминать. Почитал комментарии после нескольких игр. Потом перестал это делать. Помню, Гришу Дронова тоже поливали грязью. А когда начал забивать, сразу переобулись. Это мнение каждого. Критика должна быть по делу.
— Хотелось кому-нибудь ответить?
— Нет. Хотя мог бы, но не хотел настраивать болельщиков против себя. Недаром же говорят: настоящие болельщики — те, кто в любой ситуации поддерживает команду. Недовольство можно выразить, но в рамках разумного, а не скатываться на унижение тебя и семьи. Это все возвращается. Зачем настраивать судьбу против себя?
— А если вас вежливо спросят в соцсетях, почему команда проиграла, вы ответите?
— Да, ничего такого в этом нет. Когда к тебе относятся по-человечески, и ты отвечаешь также. А когда пишут: «Я проиграл из-за тебя деньги на ставках», — какая должна быть реакция? Зачем заниматься ставками? Сохрани деньги, подари маме что-нибудь на них. Мне, правда, ни разу лично не писали. Но таких комментариев полно в разных видах спорта: теннис, футбол, волейбол. Люди ставят, а потом обвиняют в чем-то спортсменов. Смешно было читать, что мы слили прошлый финал ЦСКА. Не понимаю, как люди это представляют. Это же все моментально разойдется по хоккейным кругам, и тот же тренер не найдет работу. Неужели мы занимаемся хоккеем с четырех лет, чтобы за 60 минут до Кубка отдать победу? Не понимаю людей, которые так думают.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -