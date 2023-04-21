Форвард «Магнитки» Юров: «Смешно было читать, что мы слили прошлый финал ЦСКА»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» высказался о критике в социальных сетях.

— Самое обидное, что вы читали о себе в социальных сетях.

— Я не запоминал. Надо копаться, вспоминать. Почитал комментарии после нескольких игр. Потом перестал это делать. Помню, Гришу Дронова тоже поливали грязью. А когда начал забивать, сразу переобулись. Это мнение каждого. Критика должна быть по делу.

— Хотелось кому-нибудь ответить?

— Нет. Хотя мог бы, но не хотел настраивать болельщиков против себя. Недаром же говорят: настоящие болельщики — те, кто в любой ситуации поддерживает команду. Недовольство можно выразить, но в рамках разумного, а не скатываться на унижение тебя и семьи. Это все возвращается. Зачем настраивать судьбу против себя?

— А если вас вежливо спросят в соцсетях, почему команда проиграла, вы ответите?

— Да, ничего такого в этом нет. Когда к тебе относятся по-человечески, и ты отвечаешь также. А когда пишут: «Я проиграл из-за тебя деньги на ставках», — какая должна быть реакция? Зачем заниматься ставками? Сохрани деньги, подари маме что-нибудь на них. Мне, правда, ни разу лично не писали. Но таких комментариев полно в разных видах спорта: теннис, футбол, волейбол. Люди ставят, а потом обвиняют в чем-то спортсменов. Смешно было читать, что мы слили прошлый финал ЦСКА. Не понимаю, как люди это представляют. Это же все моментально разойдется по хоккейным кругам, и тот же тренер не найдет работу. Неужели мы занимаемся хоккеем с четырех лет, чтобы за 60 минут до Кубка отдать победу? Не понимаю людей, которые так думают.