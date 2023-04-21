Гендиректор «Торпедо» Харламов рассказал о бюджете команды на будущий сезон

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов высказался о бюджете команды.

«В плане бюджета все просто. Мы попадаем в пол зарплат. Тут две стороны медали. Можно подписывать игроков за 100 миллионов. Но все зависит от рынка игроков. Будем смотреть, что будет на рынке иностранцев. Понимаем, что за стоящего легионера будет соответствующая цена. Под конкретных игроков увеличение бюджета возможно», — передает слова Харламова корреспондент «СЭ».

В текущем сезоне «Торпедо» дошло до полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ, в котором уступило СКА (0-4).