Генменеджер «Торпедо» Гафуров высказался о возможном подписании Дер-Аргучинцева

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал возможное подписание контракта с нападающим «Торонто» Семеном Дер-Аргучинцевым.

«Мы открыты к подписанию Семена Дер-Аргучинцева. У него заканчивается контракт с «Торонто». Это праворукий центр, который провел хороший сезон и прибавил в защите. К нам обращались с предложением приобрести его», — передает слова Гафурова корреспондент «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 1 матч за «Торонто Мейпл Лифс» в НХЛ. Остальное время он выступал за фарм-клуб «Торонто», набрав 40 (12+28) очков в 50 матчах АХЛ.