Форвард «Локомотива» Буше рассказал, как в Северной Америке восприняли гибель команды в 2011 году

Один из лучших легионеров прошлого сезона, обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Рид Буше, перешедший в июне текущего года в «Локомотив», рассказал, что каждый игрок в Северной Америке почувствовал боль после гибели ярославской команды в сентябре 2011 года.

— Скоро будет десять лет трагедии «Локомотива». Вы кого-то потеряли из знакомых в той авиакатастрофе?

— Лично я никого из игроков и тренеров, погибших тогда, не знал. Но это большая трагедия для всего хоккейного мира. Каждый игрок, находившийся в тот момент в Северной Америке, почувствовал боль от произошедшего. Я — тоже. Забыть об этом никогда не получится. Прекрасно понимаю, какой трагедией для города стала та катастрофа. Надеюсь, что «Локомотив» сможет принести Ярославлю радостные моменты в наступающем сезоне и выиграть титул. Сейчас в «Локомотиве» все мысли только об этом.

7 сентября 2021 года исполняется 10 лет со дня, когда в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штаб «Локомотива». Из 45 человек, которые были в самолете, выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов.