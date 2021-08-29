Ротенберг: «Мичков сам решил, что ему на данный момент лучше развиваться в России»

Высказал вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий Матвей Мичков, подписав в феврале пятилетний контракт с петербургским клубом, решил, что на данный момент он сможет развиваться в России.

За СКА 16-летний Мичков дебютировал 24 августа на предсезонном турнире имени Николая Пучкова, отметившись заброшенной шайбой в матче с «Сочи» (4:1).

«Матвей Мичков имеет возможность играть где угодно, потому что он считается одним из самых сильнейших игроков по всем рейтингам в мире, — цитирует ТАСС Ротенберга. — Он подписал пятилетний контракт со СКА, так как считает, что ему на сегодня лучше развиваться в России. А там как будет, дальше время покажет».

Мичков стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Форвард побил рекорд Никиты Кучерова по голам среди хоккеистов в возрасте до 17 лет в Молодежной хоккейной лиге и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, набрав 56 очков по системе «гол+пас» (38+18). Также он стал самым ценным игроком юниорского чемпионата мира нынешнего года.