«Торпедо» обыграло «Северсталь» на турнире имени Пучкова
14:02
В матче турнира имени Николая Пучкова «Торпедо» обыграло «Северсталь» со счетом 6:1.
Хоккей
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Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:6 (0:2, 0:0, 1:3)
Голы: Турбин — 1 (Пелевин, Дробин) — 0:1. Пелевин — 1 (Тянулин), 8:02 — 0:2. Веряев — 1 (Орлов), 16:17 — 0:3. Жафяров — 1 (бол., Миле, Агостино), 45:51 — 0:4. Веряев — 2 (Шавин, Дробин), 47:51 — 0:5. Чмыхов — 1 (бол., Казаков, Чезганов), 54:14 — 1:5. Михеев — 1 (п.в., Мишарин, Пелевин), 56:01 — 1:6.
Вратари: Шостак (Назаркин, 47:21, 54:22) — Тихомиров (Кочетков, 30:50).
29 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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