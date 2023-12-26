Форвард Корбит перешел в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» сообщил о переходе в команду из «Ростова» форварда Егора Корбита. Ростовчане взамен получают денежную компенсацию.

В текущем сезоне хоккеист в 37 матчах в ВХЛ набрал 19 (15+4) очков. Всего в 122 матчах во Всероссийской хоккейной лиге нападающий отметился 52 (30+22) баллами за результативность.

«Нефтехимик» с 39 очками идет на 10-й строчке в таблице «Востока».