Бывший игрок системы «Детройта» Тютяев перешел в «Автомобилист»

«Автомобилист» заключил двухсторонний контракт с нападающим Кириллом Тютяевым, сообщает пресс-служба КХЛ. Контракт игрока с командой рассчитан до 2025 года.

На драфте НХЛ 2019 года Тютяев был выбран «Детройтом» под общим 190 номером, два прошлых сезона форвард выступал за фарм-клуб «Ред Уингз».

В этом сезоне 23-летний Тютяев выступал за команду Хоккейной лиги Восточного побережья «Толедо Уэлью» и набрал 13 (1+12) очков в 24 матчах.