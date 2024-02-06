Форвард «Ак Барса» Кателевский считает, что Лукоянов заслужил поднятие свитера на арене после карьеры

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Кателевский рассказал, что думает об игре в одном звене с Артемом Лукояновым после матча с «Сибирью» (1:4).

— С Артемом приятно играть, он один самых опытных игроков в КХЛ. Периодически подсказывает мне. В тройке мы разговариваем, что будем делать на льду. Поздравляю его с этой отметкой, очень тяжелый путь.

— Лукоянов заслужил, чтоб его свитер подняли под сводами арены после завершения карьеры?

— Я думаю, он еще может поиграть, у него здоровья вагон. Считаю, что он заслужил, конечно, — цитирует Кателевского «РБ Спорт».