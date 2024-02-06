Бек — о победе над «Ак Барсом»: «Сибирь» отчаянно бьется на место в плей-офф»
Форвард «Сибири» Тэйлор Бек подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:1).
— Мы отчаянно бьемся на место в плей-офф, цепляемся за каждое очко, каждый отрезок игры, — приводит слова Бека Metaratings.ru. — Поэтому здорово, что удалось одержать две победы подряд, это добавляет эмоций, впереди матч в Ярославле, надо и там побеждать.
— 4 очка до Нижнекамска, вам с ними играть после Ярославля...
— Пока фокус на ближайший матч. Понятно, что Нижнекамск — это прямой конкурент, сыграем там, а потом дома. Конечно, ключевые встречи для нас. Атмосфера? Все заряжены, отличный микроклимат, последние матчи добавили уверенности.
«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса». Новосибирцы набрали 57 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками занимает 5-ю строчку таблицы «Востока».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|39
|21
|84
|2
|Авангард
|58
|39
|19
|82
|3
|Сал. Юлаев
|59
|37
|22
|79
|4
|Автомобилист
|61
|33
|28
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|59
|33
|26
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|59
|23
|36
|58
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|59
|18
|41
|47
|12
|Барыс
|58
|19
|39
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|40
|19
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|59
|37
|22
|80
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|59
|32
|27
|69
|6
|Северсталь
|58
|30
|28
|67
|7
|ЦСКА
|59
|30
|29
|66
|8
|Динамо Мн
|59
|27
|32
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|59
|18
|41
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|- : -
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|- : -
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|- : -