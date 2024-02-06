Бек — о победе над «Ак Барсом»: «Сибирь» отчаянно бьется на место в плей-офф»

Форвард «Сибири» Тэйлор Бек подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:1).

— Мы отчаянно бьемся на место в плей-офф, цепляемся за каждое очко, каждый отрезок игры, — приводит слова Бека Metaratings.ru. — Поэтому здорово, что удалось одержать две победы подряд, это добавляет эмоций, впереди матч в Ярославле, надо и там побеждать.

— 4 очка до Нижнекамска, вам с ними играть после Ярославля...

— Пока фокус на ближайший матч. Понятно, что Нижнекамск — это прямой конкурент, сыграем там, а потом дома. Конечно, ключевые встречи для нас. Атмосфера? Все заряжены, отличный микроклимат, последние матчи добавили уверенности.

«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса». Новосибирцы набрали 57 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками занимает 5-ю строчку таблицы «Востока».