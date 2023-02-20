Финский хоккеист признался, что выступал в КХЛ из-за денег

Финский хоккеист, пожелавший скрыть имя, рассказал о своих выступлениях в России.

Спортсмен заявил, что решил играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) только из-за денег.

«Если кто-то утверждает, что приехал из-за пейзажа или борща, это чушь собачья», — цитирует РЕН ТВ со ссылкой на Ilta-Sanomat.

По данным источника, его оклад в КХЛ составлял около 500 тысяч евро за сезон, это почти 40 миллионов рублей.