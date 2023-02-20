ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Авангард» — «Барыс», ЦСКА — «Торпедо» и другие матчи 20 февраля

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

20 февраля, понедельник

16.30 (мск) «Авангард» — «Барыс»

19.00 «Нефтехимик» — «Сочи»

19.00 «Витязь» — «Северсталь»

19.30 «Спартак» — «Металлург»

19.30 ЦСКА — «Торпедо»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут