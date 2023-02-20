По четыре игрока «Торпедо» и «Северстали» вошли в топ-240 зарплат КХЛ. Это наименьший результат среди клубов

Сегодня в «СЭ» будет опубликован новый рейтинг топ зарплат хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В топ-240 самых дорогих игроков КХЛ вошли по четыре игрока «Торпедо» и «Северстали» Это наименьший результат среди клубов лиги.

Наибольшее представительство в рейтинге — у СКА, «Автомобилиста» и «Металлурга» (по 19 игроков).

Ранее «СЭ» сообщал, что в список из 240 самых высокооплачиваемых хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ входят 79 иностранцев.

Полный рейтинг топ-зарплат КХЛ — сегодня на сайте «СЭ»