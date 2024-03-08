Финалисты прошлого сезона второй раз в истории КХЛ не прошли дальше первого раунда плей-офф

Второй раз в истории КХЛ финалисты предыдущего сезона не сумели пройти дальше первого раунда плей-офф, сообщает пресс-служба лиги.

8 марта «Ак Барс» проиграл в пятом матче серии «Автомобилисту» (1-2) и вылетел из Кубка Гагарина (1-4). ЦСКА также покинул плей-офф, уступив «Локомотиву» (3:6, 1-4 в серии).

В прошлом сезоне армейцы обыграли казанцев (4-3 в серии) в финале Кубка Гагарина и завоевали трофей.

Ранее команды, игравшие в финале Кубка Гагарина, не доходили до второго раунда только в сезоне-2013/14 — тогда «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».