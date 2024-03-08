Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и теперь в победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина
Московское «Динамо» на выезде победило минское «Динамо» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.
Победную шайбу в овертайме забросил Егор Римашевский.
В основное время дубль за гостей оформил Седрик Пакетт. За хозяев отличились Сэм Энас и Роберт Хэмилтон.
Московский клуб одержал третью победу и увеличил преимущество в серии (3-1). Следующий матч пройдет в Москве 10 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Энас — 1 (бол., Стась, Фриц), 28:36 — 1:0. Пакетт — 2 (бол., Гусев, Менелл), 44:21 — 1:1. Хэмилтон — 1 (Энас), 44:54 — 2:1. Пакетт — 3 (бол., Уил), 49:44 — 2:2. Римашевский — 1, 64:52 — 2:3.
Вратари: Колосов — Коновалов.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (7+9+10+3) — 31 (7+9+12+3).
Судьи: Бирин, Гамалей.
8 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей
Счет в серии: 1-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1