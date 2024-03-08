Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и теперь в победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и увеличило преимущество в серии

Московское «Динамо» на выезде победило минское «Динамо» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

Победную шайбу в овертайме забросил Егор Римашевский.

В основное время дубль за гостей оформил Седрик Пакетт. За хозяев отличились Сэм Энас и Роберт Хэмилтон.

Московский клуб одержал третью победу и увеличил преимущество в серии (3-1). Следующий матч пройдет в Москве 10 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Энас — 1 (бол., Стась, Фриц), 28:36 — 1:0. Пакетт — 2 (бол., Гусев, Менелл), 44:21 — 1:1. Хэмилтон — 1 (Энас), 44:54 — 2:1. Пакетт — 3 (бол., Уил), 49:44 — 2:2. Римашевский — 1, 64:52 — 2:3.

Вратари: Колосов — Коновалов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (7+9+10+3) — 31 (7+9+12+3).

Судьи: Бирин, Гамалей.

8 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей

Счет в серии: 1-3