«Спартак» обыграл «Северсталь» в пятом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф

«Спартак» дома победил «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:1.

У московского клуба шайбы забросили Александр Беляев, Герман Рубцов, Михал Чайковски, Ансель Галимов и Егор Филин. Соперник ответил голом Николая Буренова.

«Спартак» одержал четвертую победу в серии (4-1) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого красно-белые узнают своего соперника.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Беляев — 3 (Рубцов, Филин), 11:29 — 1:0. Рубцов — 2 (Принс, Иванов), 25:53 — 2:0. Чайковски — 3 (Морозов, Зайцев), 28:30 — 3:0. Галимов — 1 (Пашин, Принс), 32:05 — 4:0. Буренов — 1 (Иванцов), 32:45 — 4:1. Филин — 1, 51:29 — 5:1.

Вратари: Николаев — Самойлов.

Штраф: 4 — 17.

Броски: 30 (8+13+9) — 20 (5+9+6).

Судьи: Оленин, Оскирко.

8 марта. Москва. Мегаспорт. 10419 зрителей

Счет в серии: 4-1