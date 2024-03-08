«Спартак» обыграл «Северсталь» в пятом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф
«Спартак» дома победил «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:1.
У московского клуба шайбы забросили Александр Беляев, Герман Рубцов, Михал Чайковски, Ансель Галимов и Егор Филин. Соперник ответил голом Николая Буренова.
«Спартак» одержал четвертую победу в серии (4-1) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого красно-белые узнают своего соперника.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Беляев — 3 (Рубцов, Филин), 11:29 — 1:0. Рубцов — 2 (Принс, Иванов), 25:53 — 2:0. Чайковски — 3 (Морозов, Зайцев), 28:30 — 3:0. Галимов — 1 (Пашин, Принс), 32:05 — 4:0. Буренов — 1 (Иванцов), 32:45 — 4:1. Филин — 1, 51:29 — 5:1.
Вратари: Николаев — Самойлов.
Штраф: 4 — 17.
Броски: 30 (8+13+9) — 20 (5+9+6).
Судьи: Оленин, Оскирко.
8 марта. Москва. Мегаспорт. 10419 зрителей
Счет в серии: 4-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1