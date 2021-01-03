«Филадельфия» не стала отзывать Максима Сушко из минского «Динамо»
18:23
Белорусский форвард Максим Сушко не попал в списки на предсезонный тренировочный лагерь «Филадельфии». Таким образом, Сушко, у которого контракт новичка с «Флайерз», скорее всего, останется в минском «Динамо» до конца сезона-2020/21, информирует «Прессбол».
В нынешней регулярном чемпионате форвард набрал 5 (2+3) очков в 29 матчах при показателе полезности «-1».
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