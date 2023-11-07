Фетисов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Чтобы выигрывать трофеи, нужен дядька»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» отреагировал на возможное возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

Ранее главный тренер красно-белых Алексей Жамнов сообщал, что проведет разговор с Ковальчуком относительно возможного выступления за команду.

«Илья Ковальчук — уникальный человек для нашего хоккея. Он вернул нам звание чемпионов мира, забил гол в овертайме финала с Канадой, подбежав к камере и сказав: «Это для тебя, Россия». Просто так в такой момент у ребят не могут вырываться эти слова.

Симпатизирую Илье. Брал его на Олимпиаду в 2002 году, когда он был совсем юным пацаном. Уже тогда видел в нем потенциал. Решение принимать ему и Жамнову. Команда на ходу. Точно знаю, для того, чтобы выигрывать трофеи, нужен дядька, который будет помощником тем ребятам, которые стали лидерами в «Спартаке». Вопрос в том, какие основания имеют под собой эти разговоры. Плюс вопрос, какие физические кондиции у Ковальчука. Все надо будет взвешивать. Они примут единственное правильное решение!» — сказал Фетисов «СЭ».

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард». Ковальчук играл за «Спартак» с 1999 по 2001 год.