Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:21

Джозефсу понравилось изменение в правилах КХЛ, которое касается вбрасываний

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Лады» Трой Джозефс считает, что изменение в хоккейных правилах, связанное с переносом стартового вбрасывания в зону соперника в случае удаления, способствует большому количеству голов.

«Меня удивило, что вбрасывания после начала периода переносятся в зону атаки в случае удаления одной из команд. Это правило способствует большому количеству голов. Для меня это правило интересное, это здорово. Это один из способов повести в счете, некоторым ребятам у нас такое правило также нравится. Думаю, в КХЛ немного другая игра по сравнению со швейцарской лигой. В КХЛ площадки более маленькие, в Швейцарии же их размер ближе к стандартным. Там больше пространства и нужно больше физических сил. Приехав в КХЛ, я понял, что надо иметь хорошее здоровье. Здесь больше давления, сложнее набирать очки», — приводит слова Джозефа ТАСС.

В лиге с нового сезона вводится «правило большинства»: если команда начинает период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

Источник: https://tass.ru/sport/19216911
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
0
Читайте также
Ходыкин — о судействе: «Мы не можем требовать результата. Только требовать работы от самих себя»
Буре считает, что ситуация с вратарем Федотовым устраивает «Филадельфию»
Краснов прибыл в КНР для участия в заседании генпрокуроров стран — членов ШОС
СМИ объяснили отказ Трампа приехать на Украину к Зеленскому по приглашению
В ХАМАС заявили о непринятии марионеточного правительства в секторе Газа
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Экс-игрок СКА считает закономерной победу «Спартака» в матче КХЛ

КХЛ: «Барыс» — «Ак Барс», ЦСКА — «Трактор». Расписание матчей 7 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 29 16 13 37
2 Металлург Мг 28 16 12 36
3 Ак Барс 26 17 9 36
4 Авангард 27 16 11 35
5 Автомобилист 29 15 14 34
6 Сал. Юлаев 27 16 11 33
7 Трактор 27 15 12 32
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 28 8 20 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 26 16 10 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 26 14 12 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 26 12 14 26
10 Куньлунь РС 31 8 23 21
11 Витязь 27 7 20 18
Результаты / календарь
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
7.11 16:30
Барыс – Ак Барс
 - : -
7.11 17:00
Сал. Юлаев – Сочи
 - : -
7.11 19:30
ЦСКА – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости