Джозефсу понравилось изменение в правилах КХЛ, которое касается вбрасываний
Форвард «Лады» Трой Джозефс считает, что изменение в хоккейных правилах, связанное с переносом стартового вбрасывания в зону соперника в случае удаления, способствует большому количеству голов.
«Меня удивило, что вбрасывания после начала периода переносятся в зону атаки в случае удаления одной из команд. Это правило способствует большому количеству голов. Для меня это правило интересное, это здорово. Это один из способов повести в счете, некоторым ребятам у нас такое правило также нравится. Думаю, в КХЛ немного другая игра по сравнению со швейцарской лигой. В КХЛ площадки более маленькие, в Швейцарии же их размер ближе к стандартным. Там больше пространства и нужно больше физических сил. Приехав в КХЛ, я понял, что надо иметь хорошее здоровье. Здесь больше давления, сложнее набирать очки», — приводит слова Джозефа ТАСС.
В лиге с нового сезона вводится «правило большинства»: если команда начинает период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.
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|7
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|2
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|28
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|3
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|4
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|5
|ЦСКА
|26
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|12
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
|23
|21
|11
|Витязь
|27
|7
|20
|18
|7.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|7.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сочи
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Трактор
|- : -