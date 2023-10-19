Путин потребовал разобраться с теми, кто увозит юных хоккеистов за границу
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что нужно понять, что делать с «дельцами» от хоккея, которые отправляют юных спортсменов за границу. Он считает, что это в первую очередь бизнес.
«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», — цитирует Путина ТАСС.
Президент России поручил разобраться с этим вопрососм Минспорту и главе ФХР Владиславу Третьяку.
Ранее Путин заявил, что страна будет обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. По его словам, сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта и такого количества недостаточно.
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