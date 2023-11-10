«Торпедо» на выезде обыграло «Адмирал» в матче КХЛ

«Адмирал» на домашнем льду проиграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3. Встреча прошла во Владивостоке на «Фетисов-Арене».

Гола в составе нижегородского клуба забили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Николай Коваленко. У Летунова также на счету результативная передача.

«Торпедо» набрало 38 очков в 29 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Адмирал» находится на 12-й строчке «Востока» (18 очков в 26 играх).