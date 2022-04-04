СКА победил ЦСКА во втором матче финала Западной конференции

СКА обыграл ЦСКА во втором матче серии плей-офф финала Западной конференции. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе СКА отличились Степан Фальковский и Никита Гусев. У ЦСКА единственную шайбу забросил Александр Попов.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующий матч состоится 6 апреля в Москве на «ЦСКА Арене».