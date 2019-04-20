Евгений Медведев: "Не верил, что "Авангард" сможет дойти так далеко"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после четвертого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:3, 0-4) отметил, что несмотря на неприятный осадок, у него остались положительные эмоции от сезона.

- Эта команда - семья! Эмоции самые положительные, - приводит пресс-служба КХЛ слова Медведева. - Жалко, конечно, что уступили в финале, есть неприятный осадок... Но, тем не менее, мы благодарны болельщикам и в Омске, и Балашихе, всем кто нас поддерживал. Нужно сделать правильные выводы, отрицательный опыт - самый лучший, нужно продолжать работать, всё в наших руках.

Наверное, не верил, что дойдем так далеко. Новый коллектив, тренерский штаб, руководство, новое место… Никто предположить не мог, что сможем так выступить, я горжусь всеми, кто ковал этот успех.