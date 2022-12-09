«Трактор» провел обмен защитника Кулика в «Амур» на форварда Перескокова

«Трактор» обменял защитника Евгения Кулика в «Амур» на форварда Вадима Перескокова, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Руководство «Трактора» поблагодарило Кулика за работу и пожелало удачи в хабаровской команде.

В этом сезоне 29-летний Кулик провел 23 матча в КХЛ и не набрал очков при полезности «минус 7».

29-летний Перескоков провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 4».