Эффектный гол армейца Полтапова в матче «Ак Барс» — ЦСКА

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов забросил эффектную шайбу в ворота «Ак Барса» в 5-м матче финала Кубка Гагарина.

20-летний нападающий обыграл нескольких игроков казанцев и открыл счет в матче на последней минуте первого периода за пять секунд до сирены на перерыв.