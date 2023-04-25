Браташ возглавит «Ладу»

Как стало известно «СЭ», Олег Браташ будет утвержден главным тренером «Лады». В нынешнем сезоне 57-летний специалист работал тренером сборных в системе ФХР.

Кроме того, ранее Браташ возглавлял МХК «Спартак», МХК «Локо» и работал в тренерском штабе СКА.

13 апреля стало известно, что «Лада» включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.