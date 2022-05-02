Фетисов назвал дискриминацией запрет хоккеистам из КХЛ играть за сборную Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что финских хоккеистов КХЛ не будут вызвать в сборную.

«Это дискриминация и нарушение прав человека. А кто будет компенсировать зарплату? Где они заработают больше денег ? Интересная вещь. Не думаю, что они в Финляндии заработают больше денег по сравнению с Россией. Все красные линии давно уже перешли. Странно, что они сразу не приняли такое решение», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее, 2 мая, на официальном сайте сборной Финляндии сообщили, что хоккеисты, которые выступают в российских клубах, не смогут играть за национальную команду.